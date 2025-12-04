Atasi Hangover dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini

Kamis, 04 Desember 2025 – 02:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APA yang Anda rasakan setelah mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan alias mabuk berat?

Kepala pusing, perut mual, dan lainnya. Setelah semalaman minum banyak, beberapa orang menganggap minuman ini sebagai obat.

Apakah ini hanya mitos atau solusi nyata untuk masalah seperti sakit kepala, mual, dan kelelahan?

Hangover mengacu pada beberapa gejala yang muncul akibat minum berlebihan.

Alkohol bisa menekan pelepasan vasopresin, hormon yang mengirimkan sinyal dari otak ke ginjal untuk menahan cairan.

Jadi, mengonsumsi minuman ini meningkatkan buang air kecil dan menyebabkan dehidrasi ringan.

Hal ini kemungkinan berkontribusi terhadap gejala mabuk seperti haus, kelelahan, dan sakit kepala, menurut Institut Nasional Penyalahgunaan Alkohol dan Alkoholisme AS.

Minuman ini juga secara langsung mengiritasi lapisan lambung dan meningkatkan pelepasan asam, yang menyebabkan mual dan ketidaknyamanan di perut.