Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Infeksi Jamur Daerah Kewanitaan dengan Menggunakan 4 Bahan Alami Ini

Minggu, 17 Agustus 2025 – 08:12 WIB
Atasi Infeksi Jamur Daerah Kewanitaan dengan Menggunakan 4 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAERAH kewanitaan merupakan organ berharga wanita yang harus selalu dijaga kebersihannya.

Namun, pola gaya hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan daerah kewanitaan terserang infeksi jamur atau klamidia.

Infeksi ini bisa dikirim dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya yang baru lahir saat persalinan.

Baca Juga:

Beberapa gejala umum klamidia meliputi keputihan yang berlebihan setelah begituan, pendarahan, demam, dan nyeri perut bagian bawah hingga efek panas di area organ intim.

Namun jangan khawatir, infeksi tersebut saat ini bisa diobati dengan bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Rutin Minum Air

Air merupakan salah satu bahan alami yang membantu membersihkan tubuh dengan membuang limbah metabolisme, racun dan zat berbahaya.

Disarankan untuk minum setidaknya 12 gelas air setiap hari untuk mengeluarkan racun dari tubuh.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mengatasi infeksi jamur daerah kewanitaan dan salah satunya ialah tentu saja teh hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Infeksi jamur  bahan alami  Lidah Buaya  Teh Hijau 
BERITA INFEKSI JAMUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp