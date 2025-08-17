Atasi Infeksi Jamur Daerah Kewanitaan dengan Menggunakan 4 Bahan Alami Ini

Minggu, 17 Agustus 2025 – 08:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAERAH kewanitaan merupakan organ berharga wanita yang harus selalu dijaga kebersihannya.

Namun, pola gaya hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan daerah kewanitaan terserang infeksi jamur atau klamidia.

Infeksi ini bisa dikirim dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya yang baru lahir saat persalinan.

Beberapa gejala umum klamidia meliputi keputihan yang berlebihan setelah begituan, pendarahan, demam, dan nyeri perut bagian bawah hingga efek panas di area organ intim.

Namun jangan khawatir, infeksi tersebut saat ini bisa diobati dengan bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rutin Minum Air

Air merupakan salah satu bahan alami yang membantu membersihkan tubuh dengan membuang limbah metabolisme, racun dan zat berbahaya.

Disarankan untuk minum setidaknya 12 gelas air setiap hari untuk mengeluarkan racun dari tubuh.