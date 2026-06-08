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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Infeksi Jamur dengan 4 Bahan Alami Ini

Senin, 08 Juni 2026 – 09:04 WIB
Atasi Infeksi Jamur dengan 4 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daerah kewanitaan sering lembab. Hal ini tentu membuat Anda merasa tidak nyaman.

Cuaca dingin dan lembab mengakibatkan virus bisa menyebar ke berbagai daerah di sekitar organ intim.

Umumnya, kaum hawa merasakan gatal dan ngilu di area selangkangan dan paha.

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Jangan khawatir, kondisi ini memang lazim terjadi dan tidak berbahaya.

Ada beberapa herbal yang bisa membantu Anda mengatasi hal ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Madu

Madu merupakan salah satu bahan yang mengandung sifat antiseptik dan antijamur, menjadikannya solusi yang bagus untuk rasa gatal.

Terutama, madu manuka sangat bagus untuk mengatasi gatal atau kurap yang disebabkan oleh infeksi jamur.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi infeksi jamur pada daerah kewanitaan dan salah satunya ialah madu.

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TAGS   Infeksi jamur  bahan alami  Cuka Sari Apel  Madu 
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