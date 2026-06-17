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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Kaki Bengkak dengan 3 Bahan Alami Ini

Rabu, 17 Juni 2026 – 07:39 WIB
Atasi Kaki Bengkak dengan 3 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi minyak Jarak. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH kaki Anda sering bengkak? Kaki bengkak bisa terjadi karena sedang hamil, terlalu lama memakai high heels, dan lainnya.

Jangankan untuk berjalan, sekadar menggerakkan kaki saja mungkin membuat Anda kesakitan.

Ada baiknya Anda mencoba mengatasinya dengan berbagai bahan alami kaki berikut ini.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Garam epsom

Garam Epsom adalah salah satu bahan alami yang bisa kamu andalkan untuk mengatasi kaki bengkak.

Jenis garam yang satu ini membantu mengeluarkan zat racun dalam tubuh dan melancarkan aliran darah di kaki.

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Campurkan setengah gelas atau sekitar 115 gram garam Epsom ke dalam air hangat, lalu rendam bagian kaki yang bengkak selama 15 – 20 menit.

2. Cuka sari apel

Manfaat cuka sari apel salah satunya adalah membantu mengatasi kaki bengkak.

Ada beberapa bahan alami yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kaki bengkak dan salah satunya ialah dengan menggunakan garam epsom.

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TAGS   kaki bengkak  bahan alami  Minyak Jarak  Garam Epsom 
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