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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Atasi Kelangkaan BBM di Sumut, Kementerian ESDM Tambah Armada Truk Tangki Harian

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:26 WIB
Atasi Kelangkaan BBM di Sumut, Kementerian ESDM Tambah Armada Truk Tangki Harian - JPNN.COM
Antrean panjang pengendara motor saat membeli BBM jenis pertalite di salah satu SPBU di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026). ANTARA FOTO/Yudi Manar/foc.

jpnn.com, TANIMBAR - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menambah jumlah armada truk tangki harian guna mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Sumatera Utara.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, usai menghadiri acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis.

“Ditambah jumlah truk hariannya,” ujar Laode ketika dijumpai setelah acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis.

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Lebih lanjut, Laode juga menyampaikan kuota penyaluran BBM tidak ada kenaikan dan masih sesuai dengan kuota tahunan yang sudah ditetapkan.

“Kalau kuota kan secara nasional sudah selesai,” kata Laode.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Medan, Sumatera Utara, meningkat 5–10 persen dibandingkan dengan rata-rata harian.

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Oleh karena itu, Pertamina merespons dengan percepatan penguatan kapasitas distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan, ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora.

Sebagai langkah percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki spot charter, serta memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 Awak Mobil Tangki (AMT) dari Fuel Terminal terdekat dan dukungan 16 personel dari Bekangdam.

Kementerian ESDM memutuskan untuk menambah jumlah armada truk tangki harian guna mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Sumut.

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TAGS   BBM  antrean bbm  Antrean BBM di Medan  Menteri Esdm  ESDM  truk tangki bbm 
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