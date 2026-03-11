Atasi Kembung dengan Mengonsumsi 7 Rempah Ini

jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera diatasi.

Perasaan penuh, sesak, atau bengkak di perut setelah makan dikenal sebagai kembung.

Masalah pencernaan yang sering terjadi, kembung mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan banyak ketidaknyamanan.

Hal ini sering kali disebabkan oleh produksi gas berlebih, makan berlebihan, atau masalah pencernaan yang mendasarinya.

Meskipun bersifat sementara, rasa sakit atau tidak nyaman ini tidak mudah ditanggung.

Ingin tahu apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kembung?

Jawabannya ada di dapur Anda, rempah-rempah. Dikemas dengan sifat antiinflamasi dan antibakteri, rempah-rempah berpotensi untuk melawan kembung dan meningkatkan fungsi sistem pencernaan Anda.

Menurut Ahli Gizi dan Ahli Diet, Deepti Lokeshappa, beberapa herba dan rempah-rempah bisa membantu memperbaiki usus dan melepaskan gas yang terperangkap.