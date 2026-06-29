Atasi Ketombe dengan 3 Bahan Alami Ini

Senin, 29 Juni 2026 – 09:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KETOMBE merupakan salah satu masalah yang menyerang kulit kepala.

Ketombe bisa menyebabkan rasa gatal yang tidak tertahankan.

Namun, menggaruknya bukan hal yang disarankan, sebab bisa membuat iritasi pada kulit hingga luka serius.

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Sebagai gantinya Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami yang terbukti lebih tokcer untuk mengatasi ketombe.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak zaitun

Minyak zaitun hangat merupakan salah satu bahan alami yang membantu melembutkan dan mengendurkan kerak dan sisik, penyebab gatal di kulit kepala.

Anda tinggal menghangatkan minyak zaitun, kemudian mengoleskannya ke kulit sembari melakukan pijatan.

Setelah beberapa jam, berkeramaslah menggunakan sampo yang berbahan asam salisilat.