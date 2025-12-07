Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Komedo dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini

Minggu, 07 Desember 2025 – 09:18 WIB
Atasi Komedo dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa masalah kulit wajah yang bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang.

Permasalahan kulit wajah tersebut ialah jerawat, flek hitam, hingga komedo.

Menghilangkan komedo banyak macamnya, tetapi tidak ada salahnya untuk menggunakan bahan-bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baking soda

Baking soda termasuk bahan alami yang sering dipakai dalam mikrodermabrasi, yaitu metode pengelupasan kulit mati yang membantu mengatasi komedo.

Anda bisa mencapur baking soda dengan sedikit air untuk menghasilkan pasta yang kental, kemudian oleskan pada area yang bermasalah dan gosok secara lembut dengan gerakan memutar.

Jika sudah selesai, bilas dengan air yang bersih dan aplikasikan pelembap setelahnya agar kelembapan kulit terjaga.

2. Lemon

Lemon salah satu bahan alami yang bisa menghilangkan komedo yang membandel.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menghilangkan komedo dan salah satunya ialah tentu saja baby oil.

