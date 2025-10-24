Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Maluku Utara

Atasi Krisis Air Bersih, Satgas TMMD Ke-126 Kodim 1505/Tidore Bangun 4 Titik Sumur Bor di Oba Selatan

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:32 WIB
Satgas TMMD ke-126 Kodim 1505/Tidore melaksanakan pembangunan sumur bor di empat titik wilayah Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Jumat (24/10/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, TIDORE - Satgas TMMD ke-126 Kodim 1505/Tidore melaksanakan pembangunan sumur bor di empat titik wilayah Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Jumat (24/10/2025).

Langkah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Pengeboran sumur bor dimulai di Desa Selamalofo, kemudian dilanjutkan ke titik kedua di Dusun Tafaga, Desa Maidi.

Selanjutnya, kegiatan pengeboran berlanjut di Desa Hager hingga ke beberapa lokasi lain yang telah ditentukan sesuai hasil survei kebutuhan air bersih di wilayah Oba Selatan.

Kegiatan ini dipantau langsung oleh Dan SSK TMMD ke-126 Kapten Inf Fardi Ruslan didampingi Danramil 1505-04/Oba Lettu Inf Ibrahim Tuhulele.

Kapten Inf Fardi Ruslan menjelaskan pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu sasaran tambahan dalam program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), yaitu TNI Manunggal Air, yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih secara berkelanjutan.

“Pembangunan sumur bor ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap program TMMD, tetapi juga sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Kapten Fardi.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-126 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Wahyu Widya Sasono di tempat terpisah menyampaikan program TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kekurangan air bersih di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan air PDAM.

Satgas TMMD ke-126 Kodim 1505/Tidore membanagun sumur bor di empat titik wilayah Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan guna mengatasi krisis air bersih.

TAGS   Air Bersih  Satgas TNI  TNI  sumur bor  Satgas TMMD 
