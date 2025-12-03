Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Kulit Kering dengan Menggunakan 5 Bahan Alami Ini

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:01 WIB
Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis kulit wajah yang Anda ketahui. Salah satunya ialah jenis kulit kering.

Memiliki kuli kering bisa membuat Anda merasa tidak percaya diri.

Jangan khawatir ada beberapa bahan-bahan alami yang bisa mengatasi serta menjaga kulit tetap lembap.

Bahan alami ini juga murah, sebab bahan-bahannya sudah ada di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak zaitun

Olive oil atau minyak zaitun merupakan salah satu bahan alami yang dikenal bisa melembapkan kulit.

Hal ini karena di dalamnya banyak mengandung antioksidan dan asam lemak yang baik untuk kulit.

Nah, cara menggunakannya dengan cara mengoleskannya pada bagian kulit yang kering.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi kulit kering dan salah satunya ialah tentu saja lidah buaya.

