Atasi Kulit Wajah Kusam dengan 5 Bahan Alami Ini

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin kulit mereka terlihat sehat dan bersinar secara alami.

Banyak keluhan yang sering dialami oleh wajah wanita, salah satunya adalah wajah tampak kusam.

Memiliki wajah dengan kondisi demikian pasti sangat menyebalkan dan juga bisa membuat rasa percaya diri turun drastis.

Selain melakukan perawatan wajah di salon, Anda juga bisa menggunakan beberapa bahan alami untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk nipis

Jeruk nipis mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu mencerahkan kulit wajah kusam.

Selain itu, jeruk nipis juga bisa mencegah timbulnya jerawat dan membuat kulit awet muda.

Cara pemakaiannya, belah jeruk nipis menjadi dua, lalu oleskan di bagian wajah, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.