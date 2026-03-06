Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Lelah dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

Jumat, 06 Maret 2026 – 08:10 WIB
Atasi Lelah dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini - JPNN.COM
Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - RASA lelah bisa menyerang jika Anda melakukan aktivitas yang padat.

Rasa lelah ini membuat Anda menjadi enggan melakukan kegiatan kamu selanjutnya.

Namun, jangan khawatir. Ada beberapa makanan yang bisa membantu mengatasi lelah yang Anda rasakan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mangga

Mangga merupakan salah satu buah yang sangat populer di masyarakat Indonesia.

Rasanya yang enak membuat buah mangga banyak digemari. Buah mangga banyak mengandung vitamin, mineral dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh.

Baca Juga:

Minum satu gelas jus mangga saat tubuh kamu merasa lelah.

2. Pisang

Pisang mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Saat kamu merasa lelah, cobalah untuk mengonsumsi pisang satu sampai dua buah setiap hari.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengatasi rasa lelah dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

