JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Masalah Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Senin, 29 September 2025 – 08:32 WIB
Atasi Masalah Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Penyebabnya beragam, mulai telat makan, gaya hidup yang tidak sehat hingga kurang istirahat.

Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan bisa diatasi dengan konsumsi bahan herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe sudah digunakan sebagai herbal untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Tambahkan jahe segar saat memasak makanan, atau taburkan bubuk jahe pada makanan sebelum disantap.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi masalah asam lambung akut dan salah satunya ialah dengan mengonsumsi jahe.

