Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Masalah Gangguan Pencernaan dengan Mengonsumsi 6 Minuman Herbal Ini

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:18 WIB
Atasi Masalah Gangguan Pencernaan dengan Mengonsumsi 6 Minuman Herbal Ini - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon hangat. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - GANGGUAN pencernaan bisa dialami oleh siapa saja. Gangguan pencernaan harus segera diatasi.

Dari sakit perut hingga mulas, setiap orang terkadang mengalami masalah gangguan pencernaan.

Meskipun gejala-gejala ini mungkin tidak menyebabkan masalah yang parah, gejala-gejala ini tetap bisa memengaruhi kualitas hidup Anda secara keseluruhan secara signifikan.

Baca Juga:

Perubahan gaya hidup, seperti gaya hidup yang serba cepat, peningkatan asupan makanan olahan dan tidak sehat, peningkatan tingkat stres, dan kurangnya aktivitas fisik, telah membuat masalah pencernaan semakin umum.

Perubahan pola makan dan gaya hidup bisa berdampak positif pada kesehatan usus Anda.

Berbagai minuman juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan pencernaan secara keseluruhan.

Baca Juga:

Hidrasi, misalnya, sangat penting untuk kesehatan pencernaan, karena air membantu memecah makanan dan memfasilitasi penyerapan nutrisi.

Minuman tertentu bisa lebih mendukung proses ini, terutama yang mengandung bahan-bahan yang diketahui bisa membantu pencernaan.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi gangguan pencernaan dan salah satunya teh adas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minuman herbal  Gangguan pencernaan  chaas  air jintan 
BERITA MINUMAN HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp