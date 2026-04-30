Atasi Mata Panda dengan 3 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - KURANG tidur tidak hanya bisa mengganggu kesehatan Anda. Kurang tidur juga bisa membuat wajah Anda terlihat kusam.
Selain itu, kurang tidur juga bisa menimbulkan mata panda yang tentunya bisa membuat rasa percaya diri Anda turun.
Tak perlu khawatir, untuk membantu mengatasi masalah mata panda, kini terdapat beberapa bahan alami yang bisa diracik di rumah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Masker Tomat
Antioksidan "lycopene" pada tomat memberi efek pencerah kulit.
Selain itu, tomat merupakan salah satu bahan alami yang memiliki banyak nutrisi seperti potassium, sulfur, kalsium, serta vitamin A, B dan C.
Kandungannya mampu menutrisi pada kulit sementara khasiat pemutih yang ada di tomat menghilangkan lingkaran hitam dengan lembut.
Caranya adalah potong 1 tomat lalu giling untuk membentuk pasta kental.