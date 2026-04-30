Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Lifestyle - Kesehatan

Atasi Mata Panda dengan 3 Bahan Alami Ini

Kamis, 30 April 2026 – 08:31 WIB
Air bunga mawar. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KURANG tidur tidak hanya bisa mengganggu kesehatan Anda. Kurang tidur juga bisa membuat wajah Anda terlihat kusam.

Selain itu, kurang tidur juga bisa menimbulkan mata panda yang tentunya bisa membuat rasa percaya diri Anda turun.

Tak perlu khawatir, untuk membantu mengatasi masalah mata panda, kini terdapat beberapa bahan alami yang bisa diracik di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masker Tomat

Antioksidan "lycopene" pada tomat memberi efek pencerah kulit.

Selain itu, tomat merupakan salah satu bahan alami yang memiliki banyak nutrisi seperti potassium, sulfur, kalsium, serta vitamin A, B dan C.

Kandungannya mampu menutrisi pada kulit sementara khasiat pemutih yang ada di tomat menghilangkan lingkaran hitam dengan lembut.

Caranya adalah potong 1 tomat lalu giling untuk membentuk pasta kental.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mengatasi mata panda dengan cepat dan salah satunya ialah dengan menggunakan air mawar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mata panda  bahan alami  masker tomat  masker mentimun 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp