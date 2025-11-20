Atasi Mata Panda dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini

Kamis, 20 November 2025 – 03:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KURANG tidur bisa membuat Anda merasa sangat lelah dan lemas.

Selain itu, kurang tidur juga bisa menyebabkan mata panda yang membuat penampilan Anda menjadi tidak menarik.

Mata panda umum terjadi di antara orang-orang di seluruh dunia.

Baca Juga: Hilangkan Mata Panda dengan 6 Pengobatan Alami Ini

Mata panda membuat Anda tampak lebih tua dari usia Anda dan sama sekali tidak diinginkan. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apa penyebabnya?

Nah, ada banyak alasan untuk lmata panda termasuk perasaan marah, kurang tidur, pola makan yang buruk, alkohol, stres, asap, dan polusi.

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengurangi lingkaran hitam, jangan khawatir.

Makanan ini bisa membantu Anda menghilangkan lingkaran hitam atau panda secara alami.

Banyak orang mencari suplemen dan krim untuk menghilangkan lingkaran hitam.