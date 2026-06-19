Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Jumat, 19 Juni 2026 – 07:23 WIB
Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini - JPNN.COM
Cabai Rawit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika berlangsung terus-menerus, peradangan bisa memicu berbagai penyakit serius seperti artritis dan penyakit jantung.

Ada beberapa jenis herbal yang ampuh melawan peradangan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan herbal yang dikenal luas karena kemampuannya mengurangi peradangan ringan yang sering tidak disadari.

Pada penderita diabetes, jahe juga membantu menurunkan penanda peradangan dalam darah.

Baca Juga:

Jahe efektif meredakan nyeri akibat artritis reumatoid (RA) karena mengandung senyawa yang bisa memblokir protein penyebab peradangan.

2. Rosemary

Rosemary tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, tetapi juga bisa meredakan peradangan pada penderita osteoartritis (OA) dan RA.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi peradangan dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja rosemary.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peradangan  Herbal  Jahe  rosemary 
BERITA PERADANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp