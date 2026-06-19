Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Jumat, 19 Juni 2026 – 07:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika berlangsung terus-menerus, peradangan bisa memicu berbagai penyakit serius seperti artritis dan penyakit jantung.

Ada beberapa jenis herbal yang ampuh melawan peradangan.

Baca Juga: 3 Herbal yang Baik untuk Penderita Hipertensi

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan herbal yang dikenal luas karena kemampuannya mengurangi peradangan ringan yang sering tidak disadari.

Pada penderita diabetes, jahe juga membantu menurunkan penanda peradangan dalam darah.

Baca Juga: 3 Herbal untuk Atasi Rambut Rontok yang Mengganggu

Jahe efektif meredakan nyeri akibat artritis reumatoid (RA) karena mengandung senyawa yang bisa memblokir protein penyebab peradangan.

2. Rosemary

Rosemary tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, tetapi juga bisa meredakan peradangan pada penderita osteoartritis (OA) dan RA.