Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini

Selasa, 19 Mei 2026 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN bisa menyerang siapa saja. Peradangan biasanya terjadi karena beberapa hal.

Di dunia saat ini, istilah peradangan atau makanan antiinflamasi makin populer.

Peradangan adalah respons alami sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi diri dari cedera dan infeksi.

Secara sederhana, peradangan seperti respons superhero dari tubuh Anda ketika mencoba melawan hal-hal buruk.

Bayangkan jari Anda terluka. Tubuh Anda mengirimkan beberapa sel khusus untuk memperbaikinya agar jari Anda pulih dengan cepat.

Itulah peradangan yang sedang bekerja. Meskipun peradangan akut sangat penting untuk penyembuhan, peradangan kronis bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung.

Makanan yang kita makan memainkan peran penting dalam memicu atau meredakan peradangan di dalam tubuh kita.

Jadi, kita perlu memasukkan makanan terbaik ke dalam pola makan kita untuk membantu tubuh kita melindungi dan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa berlebihan.