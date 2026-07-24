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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Retensi Air dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

Jumat, 24 Juli 2026 – 06:09 WIB
Atasi Retensi Air dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini - JPNN.COM
Wortel. Foto Second Studio/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - RETENSI air merupakan kelebihan cairan pada tubuh yang menandakan beberapa masalah kesehatan.

Sedangkan diuretik adalah zat kimia yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh.

Meskipun tersedia dalam bentuk pil, lebih baik mengonsumsi makanan organik daripada bahan kimia.

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Mengapa Anda membutuhkan makanan diuretik?

Kita semua tahu bahwa perubahan berat badan berkaitan dengan jumlah air dalam tubuh.

Air ini harus dikeluarkan dengan bantuan makanan tertentu yang dikenal sebagai diuretik agar bisa menurunkan berat badan dan mengurangi rasa kembung.

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Diuretik juga menurunkan tekanan darah dengan mengeluarkan natrium dari tubuh dan membuang polutan berbahaya melalui urine.

Mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan air adalah cara yang bagus untuk mengatasi retensi air.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa mengatasi retensi air pada tubuh dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kayu manis.

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TAGS   retensi air  Jahe  lemon  Makanan 
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