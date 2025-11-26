Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Sembelit dengan Mengonsumsi 10 Jenis Sayuran Ini

Rabu, 26 November 2025 – 02:59 WIB
Atasi Sembelit dengan Mengonsumsi 10 Jenis Sayuran Ini
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang bisa menyerang siapa saja.

Kesulitan buang air besar, disertai kembung, kram, dan rasa tidak nyaman bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa seperti tantangan.

Meskipun ada banyak makanan yang bisa membantu meningkatkan kesehatan usus Anda, kamu mungkin tidak mempertimbangkan sayuran untuk mengatasi sembelit.

Dikemas dengan nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sayuran bisa membantu meredakan sembelit.

Sayuran membantu melunakkan tinja dan memperlancar buang air besar, sehingga sistem pencernaan Anda berjalan lancar.

Berikut ini beberapa sayuran terbaik untuk mengatasi sembelit yang harus Anda coba, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Brokoli

Brokoli merupakan salah satu sayuran terbaik untuk mengatasi sembelit.

Brokoli mengandung serat larut dan tidak larut yang tinggi, yang menambah jumlah tinja dan mempercepat pencernaan.

Ada beberapa jenis sayuran yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meredakan sembelit dan salah satunya ialah tentu saja kembang kol.

