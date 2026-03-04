Atasi Sembelit dengan Rutin Mengonsumsi 7 Jus Ini

Senin, 16 Maret 2026 – 03:05 WIB
Ilustrasi Jus lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup merepotkan.

Jika Anda cenderung menghabiskan waktu lama duduk di dudukan toilet tanpa sesi BAB yang memuaskan, itu adalah tanda bahaya.

Anggaplah sudah waktunya untuk memeriksa pola makan, gaya hidup, dan kondisi medis Anda.

Ya, ada obat-obatan yang dijual bebas untuk meredakan sembelit, yaitu kondisi ketika seseorang buang air besar kurang dari tiga kali dalam seminggu.

Namun, mengonsumsi makanan dan minuman kaya serat yang tepat akan membantu Anda buang air besar dengan cepat secara alami.

Anda bisa menambahkan beberapa jus ke dalam makanan Anda untuk meredakan sembelit.

Dengan minum jus, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang tinja yang kering dan keras, yang terlihat seperti batu-batu kecil atau kelereng.

Jus bisa membantu mengatasi sembelit dengan menyediakan hidrasi dan nutrisi penting seperti serat untuk meningkatkan pencernaan dan buang air besar yang sehat.

Ada beberapa jenis jus yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi sembelit dengan cepat dan salah satunya adalah tentu saja jus buah prem.

TAGS   sembelit   jus  jus bayam  jus jeruk 
