Atasi Varises dengan 3 Cara Alami Ini

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - VARISES merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah.

Varises tentunya bisa membuat rasa percaya diri turun drastis. Namun tenang saja, tanpa bantuan dokter, Anda tetap bisa menghilangkan masalah tersebut dengan cara alami yang aman.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak Zaitun

Cara alami pertama yang bisa menghilangkan varises adalah mengoleskan di bagian kulit yang terkena varises dengan minyak zaitun yang dipanaskan.

Minyak zaitun memiliki sifat antiinflamasi dan menyejukkan yang bisa diresap melalui kulit.

Hal itu bisa mengurangi pembuluh darah yang bengkak.

2. Bawang Putih

Bawang putih bisa bisa menghilangkan varises, karena bawang putih dapat mendetoksifikasi darah yang membuat aliran darah menjadi lebih lancar.