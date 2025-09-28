Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

ATC 2025 Jepang, Pembalap Muda Badly Ayatullah Masuk Top 3 Klasemen

Minggu, 28 September 2025 – 20:11 WIB
ATC 2025 Jepang, Pembalap Muda Badly Ayatullah Masuk Top 3 Klasemen - JPNN.COM
Pembalap muda binaan AHM, Badly Ayatulla di ATC 2025 Jepang. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) M. Badly Ayatullah berhasil bertengger di posisi ke-3 klasemen sementara Asia Talent Cup (ATC) 2025.

Pencapaian itu setelah Badly finis ke-4 di Race 2 ATC 2025 Motegi, Jepang, Minggu.

Pada putaran keempat ATC 2025 di Mobility Resort Motegi, Jepang (27–28/9), M. Badly Ayatullah menunjukkan performa impresif dengan meraih podium ketiga pada Race 1 dan finis keempat pada Race 2.

Baca Juga:

Di Race 2, M. Badly kembali bertarung ketat di grup depan seperti Race 1, meskipun harus puas finis di posisi keempat.

Hasil itu mengantarkan Badly menembus posisi tiga besar klasemen sementara ATC 2025 dengan total 94 poin.

“Saya senang bisa tetap berada di Top 3 klasemen dan menganggapnya sebagai pengalaman penting, meskipun feeling-nya di motor pada Race 2 tidak sebaik Race 1," ucap Badly melalui keterangan AHM, Minggu.

Baca Juga:

Kemudian, untuk tiga pembalap muda binaan AHM lainnya juga menunjukkan semangat bertarung.

Davino Britani berhasil finis di posisi 10 (Race 1) dan posisi 8 (Race 2).

Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) M. Badly Ayatullah berhasil bertengger di posisi ke-3 klasemen sementara Asia Talent Cup (ATC) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATC 2025  pembalap muda AHM  Badly Ayatullah  Asia Talent Cup  Astra Honda Motor 
BERITA ATC 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp