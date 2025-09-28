ATC 2025 Jepang, Pembalap Muda Badly Ayatullah Masuk Top 3 Klasemen

Minggu, 28 September 2025 – 20:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) M. Badly Ayatullah berhasil bertengger di posisi ke-3 klasemen sementara Asia Talent Cup (ATC) 2025.

Pencapaian itu setelah Badly finis ke-4 di Race 2 ATC 2025 Motegi, Jepang, Minggu.

Pada putaran keempat ATC 2025 di Mobility Resort Motegi, Jepang (27–28/9), M. Badly Ayatullah menunjukkan performa impresif dengan meraih podium ketiga pada Race 1 dan finis keempat pada Race 2.

Di Race 2, M. Badly kembali bertarung ketat di grup depan seperti Race 1, meskipun harus puas finis di posisi keempat.

Hasil itu mengantarkan Badly menembus posisi tiga besar klasemen sementara ATC 2025 dengan total 94 poin.

“Saya senang bisa tetap berada di Top 3 klasemen dan menganggapnya sebagai pengalaman penting, meskipun feeling-nya di motor pada Race 2 tidak sebaik Race 1," ucap Badly melalui keterangan AHM, Minggu.

Kemudian, untuk tiga pembalap muda binaan AHM lainnya juga menunjukkan semangat bertarung.

Davino Britani berhasil finis di posisi 10 (Race 1) dan posisi 8 (Race 2).