ATEEZ Puncaki Top Album Sales Billboard lewat Golden Hour: Part.4

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop ATEEZ kembali menorehkan prestasi di pasar musik global. Album terbaru mereka, Golden Hour : Part.4, berhasil memuncaki tangga penjualan album Top Album Sales milik Billboard.

Berdasarkan data Luminate, album tersebut terjual sebanyak 195.000 unit dalam bentuk penjualan album murni di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir 12 Februari 2026.

Capaian ini menegaskan kuatnya basis penggemar ATEEZ di pasar internasional.

Meski memimpin penjualan album fisik, Golden Hour : Part.4 menempati posisi ketiga pada tangga utama Billboard 200, yang menghitung total konsumsi album secara keseluruhan.

Posisi tersebut tetap menunjukkan performa solid grup besutan KQ Entertainment itu.

Dalam daftar Top Album Sales terbaru, sejumlah nama besar turut meramaikan persaingan. Album The Fall-Off milik J. Cole menempati posisi kedua, sementara DeBÍ TiRAR MáS FOToS dari Bad Bunny melonjak ke peringkat ketiga usai tampil dalam acara paruh waktu Super Bowl.

Baca Juga: Konser Musik Akbar Smartfren Akan Hadirkan Dewa 19 Hingga Ateez

Penyanyi Jepang Joji berada di posisi keempat lewat album Piss in the Wind, sedangkan soundtrack gim Clair Obscur: Expedition 33 edisi vinil menempati peringkat kelima. Album Sunday Best milik Nick Jonas menyusul di posisi keenam.

Sementara itu, album The Art of Loving dari Olivia Dean turun ke peringkat ketujuh. Album THE SIN : VANISH milik ENHYPEN merosot ke posisi kedelapan, diikuti rilisan Megadeth di urutan kesembilan dan Joe Bonamassa dengan B.B. King’s Blues Summit 100 di posisi ke-10.