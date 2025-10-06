Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Atensi Kapolri, Irjen Agus Langsung Tinjau SPPG di Pusdik Lalu Lintas Serpong

Senin, 06 Oktober 2025 – 19:31 WIB
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meninjau SPPG di Pusdik Lalu Lintas, Serpong. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, SERPONG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melaksanakan kunjungan kerja ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berada di Pusat Pendidikan (Pusdik) dalam rangka memperkuat kolaborasi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang sudah berjalan, pembangunan SPPG yang dilakukan oleh Korlantas Polri juga mendapatkan atensi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Hari ini saya dengan staf kunjungan ke Pusdik Lalu Lintas di Serpong dalam rangka kolaborasi tugas-tugas di lapangan," ujar Agus dalam siaran persnya.

Dia menambahkan bahwa koordinasi yang intens dengan kepala pusdik (Kapusdik) sangat penting agar implementasi tugas kepolisian berjalan efektif dan relevan dengan kondisi yang ada.

"Situasi saat ini kami harus banyak koordinasi dengan Kapusdik agar supaya implementasi tugas-tugas kepolisian antara teori dengan praktik betul-betul disesuaikan dengan saat ini," tambahnya.

Selain itu, Korlantas Polri juga tengah membangun program Sistem Pengendalian Pelayanan dan Governance yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola di bidang lalu lintas.

Proyek pembangunan itu sudah hampir selesai dan diharapkan siap beroperasi dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah hampir finishing sudah selesai, moga-moga tetap mendukung program pemerintah jadi mungkin pada 17 Oktober besok sudah siap. Kami mendukung program pemerintah jadi loyalitas," ujar dia.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meninjau langsung SPPG yang ada di Pusdik Lalu Lintas Serpong.

TAGS   Kapolri  sppg  mbg  Irjen Agus Suryonugroho 
