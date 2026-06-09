Ateraland Group Hadirkan Hunian Tipe Baru di Garden Residence at Emeralda Golf

jpnn.com, JAKARTA - Ateraland Group menghadirkan hunian Tipe F sebagai produk terbaru dari Garden Residence at Emeralda Golf.

Tipe ini melengkapi lima tipe sebelumnya yang seluruhnya dirancang dalam konfigurasi tiga lantai, dengan menghadirkan opsi hunian dua lantai yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Kehadiran Tipe F ini juga sejalan dengan dinamika pasar properti yang menunjukkan pergeseran preferensi pembeli.

Baca Juga: BTN Tawarkan 10 Ribu Rumah Second dengan Harga Kompetitif Lewat Lelang Akbar 2026

“Tipe F dalam Garden Residence at Emeralda Golf ini dihadirkan sebagai bagian dari penguatan konsep kawasan yang kami kembangkan. Bagi kami, nilai sebuah hunian tidak hanya terletak pada unitnya, tetapi juga pada kualitas lingkungan, konektivitas, serta keberlanjutan kawasan itu sendiri,” ujar Commercial General Manager Ateraland Group, Andika Seto.

Garden Residence at Emeralda Golf Tipe F, menurut Andika, dirancang untuk menjawab kebutuhan akan hunian landed di kawasan golf dengan tata ruang yang lebih efisien dan fungsional, sekaligus memperluas pilihan bagi segmen pembeli yang semakin dinamis.

Dengan pendekatan desain dua lantai, Tipe F menawarkan komposisi ruang yang lebih proporsional pada hunian dengan luas bangunan 155 meter persegi dan luas tanah 162 meter persegi serta berdimensi 9x18 meter, menghadirkan keseimbangan antara fungsi dan kenyamanan.

Setiap unit dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, didukung pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik, sehingga menciptakan suasana tinggal yang lebih efisien dan nyaman.

Berada di dalam Garden Residence at Emeralda Golf, Tipe F tetap mempertahankan karakter lingkungan yang asri dan eksklusif, dengan kedekatan langsung terhadap lapangan golf sebagai nilai tambah yang memperkuat kualitas hunian.