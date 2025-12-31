Atlet Asal Gorontalo yang Mewakili Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Bonus Sebanyak Ini

jpnn.com - Para atlet asal Gorontalo yang mewakili Indonesia pada ajang SEA Games 2025 mendapat bonus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Bonus diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie di aula rumah jabatan Gubernur di Kota Gorontalo.

"Pemberian bonus ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prestasi olahraga sekaligus memotivasi atlet untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional," ucap Gubernur di Gorontalo, Selasa (30/12/2025).

Adapun atlet asal Gorontalo yang mewakili Indonesia di SEA Games 2025 ialah Silvana Lamanda atlet Taekwondo dan atlet Sepak Takraw Jelki Ladada.

Silvana yang meraih medali perunggu mendapat bonus sebesar Rp 35 juta, sedangkan Jelki Ladada dan Pelatih Januar Budiman Lahay juga diberikan bonus masing-masing Rp 35 juta.

"Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain untuk terus berprestasi sehingga bisa kembali menyumbangkan prestasi tingkat nasional bahkan SEA Games, atau bahkan mudah-mudahan terpanggil untuk Asian Games yang akan datang," kata Gusnar.

Januar Budiman Lahay selaku pelatih takraw dan atas nama kontingen memberikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Kami berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, atas perhatiannya kepada para atlet. Luar biasa, kami tidak sangka. Insyaallah ini akan memotivasi kami untuk terus berprestasi untuk mewakili Gorontalo maupun Indonesia," ucap dia.(ant/jpnn)