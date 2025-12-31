Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Gorontalo

Atlet Asal Gorontalo yang Mewakili Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Bonus Sebanyak Ini

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:00 WIB
Atlet Asal Gorontalo yang Mewakili Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Bonus Sebanyak Ini - JPNN.COM
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail (kedua kiri) dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie (kiri) menyerahkan bonus kepada atlet di aula rumah jabatan Gubernur di Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/HO/Diskominfotik Provinsi Gorontalo

jpnn.com - Para atlet asal Gorontalo yang mewakili Indonesia pada ajang SEA Games 2025 mendapat bonus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Bonus diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie di aula rumah jabatan Gubernur di Kota Gorontalo.

"Pemberian bonus ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prestasi olahraga sekaligus memotivasi atlet untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional," ucap Gubernur di Gorontalo, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga:

Adapun atlet asal Gorontalo yang mewakili Indonesia di SEA Games 2025 ialah Silvana Lamanda atlet Taekwondo dan atlet Sepak Takraw Jelki Ladada.

Silvana yang meraih medali perunggu mendapat bonus sebesar Rp 35 juta, sedangkan Jelki Ladada dan Pelatih Januar Budiman Lahay juga diberikan bonus masing-masing Rp 35 juta.

"Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain untuk terus berprestasi sehingga bisa kembali menyumbangkan prestasi tingkat nasional bahkan SEA Games, atau bahkan mudah-mudahan terpanggil untuk Asian Games yang akan datang," kata Gusnar.

Baca Juga:

Januar Budiman Lahay selaku pelatih takraw dan atas nama kontingen memberikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Kami berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, atas perhatiannya kepada para atlet. Luar biasa, kami tidak sangka. Insyaallah ini akan memotivasi kami untuk terus berprestasi untuk mewakili Gorontalo maupun Indonesia," ucap dia.(ant/jpnn)

Para atlet asal Gorontalo yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2025 mendapat bonus sebanyak ini dari Pemprov Gorontalo.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games  Atlet  Gorontalo  bonus  Silvana Lamanda  Jelki Ladada 
BERITA SEA GAMES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp