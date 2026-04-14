Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Atlet Pelatnas Siap Uji Kekuatan di Sirnas Surabaya 2026

Selasa, 14 April 2026 – 11:10 WIB
Atlet Pelatnas Siap Uji Kekuatan di Sirnas Surabaya 2026 - JPNN.COM
PBSI memulai rangkaian Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PBSI memulai rangkaian Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada 13–18 April di Surabaya.

Tiga venue disiapkan untuk menunjang kelancaran turnamen, yakni GOR Sudirman sebagai arena utama, serta GOR Suryanaga dan GOR MERR sebagai lapangan pendamping.

Sebagai seri pembuka, turnamen ini langsung menyedot perhatian besar. Sebanyak 1.106 atlet dari 240 klub ambil bagian, menjadikannya salah satu edisi dengan partisipasi terbanyak.

Baca Juga:

Para peserta datang dari berbagai kelompok usia, mulai U-17, U-19, hingga kategori dewasa, dan bersaing di lima sektor utama.

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. 

Dia menilai Surabaya kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event besar.

Baca Juga:

"Surabaya sudah terbukti mampu menggelar kejuaraan besar. Untuk penyelenggaraan kali ini, kami melihat semua aspek sudah siap dan berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih dari sekadar turnamen, ajang ini juga menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan nasional.

PBSI memulai rangkaian Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada 13–18 April di Surabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sirnas surabaya 2026  Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026  Sirkuit Nasional A Jawa Timur  PBSI  pelatnas PBSI 
BERITA SIRNAS SURABAYA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp