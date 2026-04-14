Atlet Pelatnas Siap Uji Kekuatan di Sirnas Surabaya 2026

jpnn.com - PBSI memulai rangkaian Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada 13–18 April di Surabaya.

Tiga venue disiapkan untuk menunjang kelancaran turnamen, yakni GOR Sudirman sebagai arena utama, serta GOR Suryanaga dan GOR MERR sebagai lapangan pendamping.

Sebagai seri pembuka, turnamen ini langsung menyedot perhatian besar. Sebanyak 1.106 atlet dari 240 klub ambil bagian, menjadikannya salah satu edisi dengan partisipasi terbanyak.

Para peserta datang dari berbagai kelompok usia, mulai U-17, U-19, hingga kategori dewasa, dan bersaing di lima sektor utama.

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Dia menilai Surabaya kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event besar.

"Surabaya sudah terbukti mampu menggelar kejuaraan besar. Untuk penyelenggaraan kali ini, kami melihat semua aspek sudah siap dan berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih dari sekadar turnamen, ajang ini juga menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan nasional.