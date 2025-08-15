Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi

Atlet Tim E-sports Alter Ego Diperhatikan Penuh Aspek Kesehatan Jasmani dan Mental

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:26 WIB
Atlet Tim E-sports Alter Ego Diperhatikan Penuh Aspek Kesehatan Jasmani dan Mental - JPNN.COM
Kerja sama tim e-sports Alter Ego dengan produk kesehatan Interbat untuk musim kompetisi 2025/26. Foto: Dokumentasi Alter Ego

jpnn.com, JAKARTA - Tim e-sports Alter Ego menggandeng produk kesehatan Interbat untuk musim kompetisi 2025/26.

Chief Executive Officer Alter Ego Delwyn Sukamto menyambut positif kerja sama yang dilakukan untuk mendukung para gamers berlaga.

Diharapkan dengan adanya simbiosis mutualisme yang dibangun membuat atlet dari tim Alter Ego peduli terhadap kesehatan fisik serta mental mereka.

Baca Juga:

“Kehadiran Interbat sebagai partner dari dunia kesehatan merupakan langkah penting bagi Alter Ego Esports,” kata Delwyn.

“Ini menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental para atlet e-sports semakin mendapat perhatian serius, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari kolaborasi lintas industri ini,” ucapnya.

Direktur Utama PT Interbat Noto Sukamto mengaku senang dengan adanya kerja sama dengan Alter Ego.

Baca Juga:

Sebagai salah satu tim besar di Indonesia diharapkan produk yang ditawarkan bisa membantu utamanya atlet esports serta anak muda biar bisa lebih sehat dan tampil maksimal.

“Interbat dan Alter Ego bekerja sama untuk membangun segala hal terkait kesehatan untuk anak muda. Agar anak muda semakin sadar terhadap kesehatan. Juga untuk mengedukasi bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan olahraga dan makan sehat saja,” ujar Noto.

Tim e-sports Alter Ego menggandeng produk kesehatan Interbat untuk musim kompetisi 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   e-sports  E-sports Alter Ego  Atlet  Interbat 
BERITA E-SPORTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp