Atlet United Bike Kencana Ukir Prestasi Gemilang di Indonesia MTB National 2026

jpnn.com, JAKARTA - United Bike Kencana Team menunjukkan dominasinya di ajang Indonesia MTB National Championship 2026 yang berlangsung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 16–19 Juli.

Tim balap binaan United Bike itu sukses membawa pulang gelar juara nasional, dan sejumlah podium dari berbagai nomor Mountain Bike (MTB).

Sorotan utama datang dari Dela Anjar Wulan yang tampil impresif dengan merebut gelar National Champion, pada nomor Cross Country Eliminator (XCE) Woman Elite.

Tak hanya itu, Dela juga meraih podium kedua di nomor Cross Country Olympic (XCO) Woman Elite, dan podium ketiga pada Cross Country Short Track (XCC) Woman Elite.

Di sektor putra, Maydanil Arham tampil konsisten dengan finis sebagai runner-up pada nomor XCE Men Elite dan XCO Men Elite.

Sementara itu, Renoza Aldi melengkapi raihan United Bike Kencana Team lewat podium ketiga di kelas XCE Men Elite.

Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan tim.

Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras para atlet, pelatih, dan tim pendukung, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi di level lebih tinggi.