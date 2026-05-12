Atletico Madrid 2 Kali Singkirkan Barcelona, Diego Simeone Bangga

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona baru saja memastikan gelar juara Liga Spanyol 2025/2026 setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Spotify Camp Nou.

Kemenangan itu membuat tim asuhan Hansi Flick ini unggul 14 poin dari Real Madrid, dengan tiga pertandingan tersisa.

Meski Barca tampil dominan di kompetisi domestik musim ini, Atletico Madrid justru mampu memberikan pukulan kepada klub asal Katalunya itu dalam dua pertemuan penting di ajang berbeda.

Los Colchoneros lebih dahulu menyingkirkan Barcelona di semifinal Copa del Rey dengan agregat 4-3. Atletico kemudian kembali menghentikan langkah Blaugrana di perempat final Liga Champions lewat kemenangan agregat 3-2.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone bangga timnya bisa dua kali menyingkirkan Barcelona dari ajang berbeda musim ini.

Dia menilai bahwa Barcelona ialah tim yang memainkan sepak bola terbaik di dunia, dan memenangkan liga dengan bermain sangat baik, sama seperti musim lalu.

“Yang saya pikirkan saat menyaksikan pertandingan itu adalah, “Kami menyingkirkan tim ini dua kali, ya Tuhan!” ujar Simeone menjelang laga Atletico Madrid melawan Osasuna, sebagaimana dikutip melalui Goal pada Selasa (12/5).

Simeone juga memberikan pujian terhadap performa Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Menurut pelatih asal Argentina itu, Barcelona menunjukkan level permainan yang sangat tinggi sepanjang musim ini. (antara/jpnn)