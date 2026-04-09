Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Atletico Madrid Hancurkan Barcelona di Camp Nou! Diego Simeone Ungkap Satu Penyesalan

Kamis, 09 April 2026 – 06:57 WIB
Atletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona 2-0 pada leg pertama perempat final Liga Champions. Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - Atletico Madrid membawa pulang hasil penting dari markas Barcelona pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Duel Barcelona vs Atletico di Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Gol-gol Atletico lahir melalui aksi Julian Alvarez di penghujung babak pertama serta Alexander Sorloth pada menit ke-70.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Atletico dalam upaya melangkah ke babak semifinal Liga Champions.

Dengan keunggulan dua gol, peluang Koke dan kolega untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi elite Eropa itu terbuka lebar.

Apalagi, Atletico akan bermain di hadapan publik sendiri pada leg kedua.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tak bisa menyembunyikan rasa puasnya atas performa tim.

DIa menilai kemenangan di Camp Nou sebagai pencapaian yang luar biasa mengingat kuatnya kualitas lawan yang dihadapi.

Atletico Madrid sukses menumbangkan Barcelona pada leg pertama Liga Champions. Namun, di balik kemenangan itu, Diego Simeone mengungkap satu hal yang mengganjal

TAGS   Barcelona  Atletico Madrid  Diego Simeone  Barcelona Vs Atletico Madrid  Liga Champions  perempat final Liga Champions 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp