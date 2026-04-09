Atletico Madrid Hancurkan Barcelona di Camp Nou! Diego Simeone Ungkap Satu Penyesalan

Kamis, 09 April 2026 – 06:57 WIB

jpnn.com - Atletico Madrid membawa pulang hasil penting dari markas Barcelona pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Duel Barcelona vs Atletico di Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Gol-gol Atletico lahir melalui aksi Julian Alvarez di penghujung babak pertama serta Alexander Sorloth pada menit ke-70.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Atletico dalam upaya melangkah ke babak semifinal Liga Champions.

Dengan keunggulan dua gol, peluang Koke dan kolega untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi elite Eropa itu terbuka lebar.

Apalagi, Atletico akan bermain di hadapan publik sendiri pada leg kedua.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tak bisa menyembunyikan rasa puasnya atas performa tim.

DIa menilai kemenangan di Camp Nou sebagai pencapaian yang luar biasa mengingat kuatnya kualitas lawan yang dihadapi.