Atletico Madrid vs Barcelona: Hantu Remontada Membayangi

Selasa, 14 April 2026 – 07:28 WIB

jpnn.com - Duel panas antara Atletico Madrid dan Barcelona bakal menjadi panggung penentuan nasib di Liga Champions.

Harapan Barcelona untuk melangkah ke semifinal belum sepenuhnya padam meski tertinggal defisit dua gol dari Atletico.

Tim asal Catalan itu tetap membawa ambisi besar saat melakoni leg kedua perempat final di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB.

Kekalahan di pertemuan pertama menjadi pukulan telak bagi Blaugrana. Bermain di kandang sendiri, Pedri dan kawan-kawan justru tak mampu membendung agresivitas armada Diego Simeone.

Situasi makin sulit setelah Barcelona kehilangan Pau Cubarsi akibat kartu merah dalam laga tersebut.

Kini, tantangan berat menanti. Barcelona wajib mengejar ketertinggalan dua gol di markas Atletico yang dikenal angker.

Namun, sejarah panjang di kompetisi Eropa membuat asa itu belum sepenuhnya hilang.

Publik tentu masih mengingat bagaimana Barcelona pernah menciptakan keajaiban saat menyingkirkan Paris Saint-Germain pada musim 2016/17.