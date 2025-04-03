Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Atletico Madrid vs Barcelona, Rashford dan Raphinha Bakal Absen

Kamis, 12 Februari 2026 – 00:01 WIB
Atletico Madrid vs Barcelona, Rashford dan Raphinha Bakal Absen - JPNN.COM
Bintang Barcelona Raphinha. Foto: editorialuefacom

jpnn.com - JAKARTA - Atletico Madrid akan menjamu Barcelona di Stadion Riyahd Air Metropolitano pada leg pertama semifinal Copa del Rey 2025/2026, Kamis (12/2) malam WIB.

Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat Marcus Rashford dan Raphinha.

Laman resmi klub pada Rabu (11/2), menyatakan bahwa Rashford mengalami masalah pada lutut kirinya saat bermain melawan Mallorca pada Sabtu (7/2).

Raphinha mengalami cedera adduktor kanan saat melawan Elche dan absen dalam pertandingan kontra Albacete dan Mallorca.

Barcelona semula memperkirakan pemain asal Brasil ini dapat segera pulih dan bisa kembali bermain di laga kontra Atletico Madrid.

Namun, progres pemulihannya berjalan lebih lambat sehingga klub meragukan keterlibatannya, apalagi sebagai starter.

Diketahui, Atletico Madrid mencapai semifinal dengan cara meyakinkan.

Los Rojiblancos membantai Real Betis 5-0 di perempat final. 

Semifinal Copa del Rey Atletico Madrid vs Barcelona, Rashford dan Raphinha bakal absen karena cedera.

