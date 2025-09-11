Atome Finance Adaptif Hadapi Tantangan Kredit dan Likuiditas di 2025

Kamis, 11 September 2025 – 20:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Atome Finance Indonesia (Atome), perusahaan pembiayaan penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL), meraih dua penghargaan nasional bergengsi pada 2025.

Pencapaian ini menegaskan ketangguhan Atome di tengah tekanan industri multifinance akibat meningkatnya risiko kredit dan likuiditas.

Pada ajang Indonesia Best Multifinance Awards 2025 yang digelar Warta Ekonomi, Atome dianugerahi penghargaan sebagai Best Multifinance for Adaptability and Effective Financial Management to Enhance Operational Revenue.

Penghargaan ini diberikan atas kemampuan perusahaan menjaga kesehatan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumtif dan produktif melalui layanan BNPL.

Atome juga berhasil meraih dua penghargaan pada TOP GRC Awards 2025 yang diselenggarakan TopBusiness, yaitu TOP GRC 4-Star serta penghargaan individu The Most Committed GRC Leader 2025 untuk Presiden Direktur Atome, Meri Ui.

Penghargaan ini menegaskan keseriusan Atome dalam menerapkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap strategi bisnis.

Presiden Direktur Atome, Meri Ui menyatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti multifinance berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan ini lahir dari semangat tim, kerja sama mitra, dan kepercayaan pengguna. Atome akan terus menghadirkan inovasi pembiayaan yang relevan agar industri multifinance tetap tumbuh berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi,” ujarnya.