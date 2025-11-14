Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup

Jumat, 14 November 2025 – 08:26 WIB
ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup - JPNN.COM
Carlos Alcaraz di ATP Finals 2025. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TORINO - Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan bertahan di peringkat satu dunia pada akhir tahun, setelah mengalahkan pemain Italia Lorenzo Musetti di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025 yang berlangsung di Torino, Italia.

Pada laga di Inalpi Arena, Jumat (14/11) dini hari WIB itu, Alcaraz menang 6-4, 6-1 dan memastikan menjuarai grup Jimmy Connors.

Alcaraz pun berhak ke semifinal sebagai juara grup, sementara posisi runner up ditempati Alex de Minaur.

Baca Juga:

Di semifinal, Alcaraz akan bertemu dengan runner up grup Bjorn Borg, sedangkan Minanur menghadapai juara grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner.

Apa pun hasil di semifinal, Alcaraz akan mengantongi poin yang tak mungkin dikejar Sinner -peringkat kedua dunia saat ini, di akhir tahun.

"Sejujurnya, ini sangat berarti bagi saya, menjadi petenis nomor satu selalu menjadi tujuan. Di awal tahun, saya melihat posisi itu jauh untuk saya, karena Jannik (Sinner) memenangi hampir setiap turnamen yang dia ikuti," ujar Alcaraz.

Baca Juga:

"Jadi, ya, bagi saya, posisi ini penting. Kerja keras tim sepanjang musim, naik-turun, terbayar. Saya sangat bangga dengan kinerja tim," imbuhnya.

Penyisihan grup ATP Finals 2025 menyisakan dua pertandingan akhir di grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner vs Ben Shelton dan Alexander Zverev vs Felix Auger Aliassime.

Carlos Alcaraz menang di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025. Ketemu siapa di semifinal?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATP Finals 2025  Carlos Alcaraz  Jannik Sinner  alex de minaur  ATP Finals 
BERITA ATP FINALS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp