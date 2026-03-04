Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

ATR Cycling Gelar Program MABBES, Waktunya Beli Sepeda dan Aksesori

Rabu, 04 Maret 2026 – 21:23 WIB
ATR Cycling Gelar Program MABBES, Waktunya Beli Sepeda dan Aksesori - JPNN.COM
ATR Cycling gelar promo MABBES. Foto: atrcycling

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Ramadan 2026, ATR Cycling menghadirkan program bertajuk MABBES—akronim dari Maret Banyak Bonus Extra Seru.

Program digelar pada 1–10 Maret 2026, menawarkan potongan harga hingga 25 persen untuk berbagai produk sepeda dan aksesori.

Lewat MABBES, ATR Cycling tak sekadar berbicara soal diskon. Mereka ingin mengajak masyarakat memulai bulan suci dengan gaya hidup yang lebih aktif dan sehat.

Baca Juga:

Bersepeda dinilai tetap relevan dilakukan selama Ramadan, baik sebagai olahraga ringan menjelang berbuka maupun aktivitas santai pada akhir pekan.

Promo itu mencakup beragam kategori, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga sepeda listrik.

Sejumlah merek yang masuk dalam program antara lain United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.

Baca Juga:

Potongan harga membuka peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih ramah di kantong.

Direktur PT. Bintang Mas Lestari, Winston Mulyadi, menyebut MABBES sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk terbaik.

Menyambut Ramadan 2026, ATR Cycling menghadirkan program bertajuk MABBES—akronim dari Maret Banyak Bonus Extra Seru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATR Cycling  Promo ATR Cycling  sepeda United Bike  Genio Bike  Avand 
BERITA ATR CYCLING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp