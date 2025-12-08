ATR Cycling Gelar Promo Big Sale 12.12

Senin, 08 Desember 2025 – 08:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penutup tahun, ATR Cycling kembali menggoda para pencinta sepeda dengan promo bertajuk “Big Sale 12.12”.

Selama 1–14 Desember 2025, toko sepeda yang dikenal lengkap dari sepeda gunung hingga e-bike menggelar diskon hingga 30 persen plus cashback hingga Rp500 ribu untuk pembelian online.

Promo besar seolah menjadi angin segar bagi mereka yang ingin memperbarui tunggangan atau memulai gaya hidup lebih aktif.

Dari sepeda lipat yang ringkas untuk mobilitas harian, hingga e-bike untuk perjalanan ramah lingkungan, semuanya dibanderol lebih terjangkau.

“Promo 12.12 ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh komunitas pesepeda di Indonesia dari pemula hingga profesional,” ujar Direktur PT. Bintang Mas Lestari Winston Mulyadi, melalui keterangannya, Senin (8/12).

Dia menyebut ATR Cycling ingin membuat pengalaman belanja sepeda makin mudah dan terjangkau, sekaligus mendorong masyarakat memilih mobilitas yang lebih sehat.

Diskon Menarik

Selama periode promo, pelanggan bisa menikmati: Diskon hingga 30% untuk sepeda, spare part, dan aksesori.