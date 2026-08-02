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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Atria Hotel Magelang Optimalkan Layanan Digital untuk Tingkatkan Okupansi

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:45 WIB
Atria Hotel Magelang Optimalkan Layanan Digital untuk Tingkatkan Okupansi - JPNN.COM
Peresmian Tourism Information Center (TIC) di Atria Hotel Magelang. Foto: Tim Atria Hotel Magelang

jpnn.com, JAKARTA - Atria Hotel Magelang memperluas strategi pemasaran melalui optimalisasi website, media sosial, mesin pencari (SEO), hingga platform Online Travel Agent (OTA).

Transformasi digital tersebut menjadi bentuk komitmen hotel dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi para wisatawan maupun pelaku bisnis.

Pihak manajemen kini mengintegrasikan sistem reservasi digital dengan fasilitas MICE yang modern untuk menciptakan pengalaman menginap serta penyelenggaraan acara yang lebih nyaman.

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General Manager Atria Hotel Magelang, Evriansyah menjelaskan transformasi ini sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan pasar yang dinamis.

"Hotel kini tidak hanya menyediakan akomodasi, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung berbagai aktivitas korporasi, pemerintahan, hingga wisata," kata Evriansyah dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (2/8).

Langkah strategis tersebut dinilai sangat relevan dengan potensi pariwisata di wilayah Magelang yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

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Badan Pusat Statistik mencatat Kabupaten Magelang telah menerima kunjungan lebih dari 2,5 juta wisatawan sepanjang 2024.

Sementara itu, Kota Magelang mencatatkan kunjungan lebih dari 514 ribu wisatawan domestik hanya pada periode semester pertama tahun 2025.

Atria Hotel Magelang memperluas strategi pemasaran melalui optimalisasi layanan digital, mulai dati medsos hingga platform Online Travel Agent (OTA).

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TAGS   hotel  aria hotel  UMKM  Bisnis  Magelang  Wisatawan 
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