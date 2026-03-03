Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Atta Halilintar Bicara Soal Target pada Ramadan Tahun Ini

Selasa, 03 Maret 2026 – 22:22 WIB
Aurel Hermansyah dan suaminya, Atta Halilintar. Foto: Instagram/aurelie.hermansyah

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar mengungkapkan goals atau hal yang ingin dicapainya pada bulan Ramadan tahun ini.

Dia berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan kali ini.

"Semoga jadi pribadi yang lebih baik, semoga bisa jadi bapak yang lebih baik, bisa membimbing anak-anak," ungkap Atta Halilintar di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Pria berusia 31 tahun tersebut berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat memberikan contoh yang baik pula untuk kedua putrinya.

Bagi Atta Halilintar, bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk introspeksi diri.

"Kalau aku sih begini ya, intinya pengin jadi ayah yang bisa jadi contoh yang baik untuk anaknya gitu. Karena aku ini merasa aku nih masih banyak belajar jadi ayah, jadi pribadi yang lebih baik, itu masih dalam proses pembelajaran," ucap suami Aurel Hermansyah itu.

"Jadi intinya di Ramadan tahun ini saatnya aku memperbaiki hatiku lagi," imbuhnya.

Atta Halilintar yakin bahwa bulan suci ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki diri.

YouTuber Atta Halilintar mengungkapkan goals atau hal yang ingin dicapainya pada bulan Ramadan tahun ini.

