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JPNN.com - Olahraga

Atta Halilintar & HGI Hadirkan Luis Figo untuk Meriahkan Pesta Bola 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 – 16:39 WIB
Atta Halilintar & HGI Hadirkan Luis Figo untuk Meriahkan Pesta Bola 2026 - JPNN.COM
Atta Halilintar berkolaborasi dengan Higgs Games Island (HGI) menghadirkan legenda sepak bola dunia asal Portugal, Luís Figo, ke Indonesia untuk memeriahkan Pesta Bola HGI 2026. Foto: dok HGI

jpnn.com, JAKARTA - Atta Halilintar berkolaborasi dengan Higgs Games Island (HGI) menghadirkan legenda sepak bola dunia asal Portugal, Luis Figo, ke Indonesia untuk memeriahkan Pesta Bola HGI 2026. 

Event tersebut diinisiasi platform gaming strategi digital berbasis komunitas Higgs Games Island (HGI) dengan dukungan Komunitas, Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional (KORMINAS) yang akan berlangsung di fX Sudirman pada Minggu, 12 Juli 2026.

Sosok peraih Ballon d’Or tahun 2000 ini memang begitu menginspirasi Atta sebagai pencinta sepak bola. Legenda lapangan hijau yang terkenal dengan taktik dan strategi ini jadi salah satu sosok yang menginspirasi pemilik seruan “Asiap” ini untuk mendalami olahraga khususnya futsal, yang juga Figo sukai.

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Perwakilan HGI Ray menilai kolaborasi itu berpotensi mewujudkan ekosistem olahraga yang berkembang dan bisa menjadi unggulan.

HGI akan menjadi akselerator olahraga lewat sinergi teknologi. 

"Keseruan aksi sang legenda di Pesta Bola HGI 2026 nantinya juga akan bisa kita simak melalui media sosial Atta Halilintar," ujar Ray, Sabtu (11/7).

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Padukan Kreasi Digital dan Olahraga Pikiran

Ray mengatakan generasi terkini sudah hidup berdampingan dengan teknologi sejak belia. 

Atta Halilintar berkolaborasi dengan Higgs Games Island (HGI) menghadirkan legenda sepak bola dunia asal Portugal, Luis Figo, ke Indonesia untuk memeriahkan Pes

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TAGS   Luis Figo  Atta Halilintar  HGI  Olahraga  olahraga pikiran 
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