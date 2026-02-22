Atta Halilintar Pastikan Hubungan Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar Baik-baik Saja

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar menyampaikan komentar terkait kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

Dia menilai hal tersebut hanya salah paham. Semua bermula dari foto keluarga yang membuat netizen menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

"Mungkin di momen itu tiba-tiba lagi di mana gitu ya, misalnya ada yang lagi ke toilet atau ambil makanan, pas lagi enggak terfoto," kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Pemain film Ashiap Man itu menegaskan bahwa Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar tidak ada maslaah.

Menurut Atta Halilintar, istri dan keluarganya selalu menjaga hubungan baik.

"Insyaallah semuanya baik-baik saja," jelas pria berusia 30 tahun itu.

Oleh sebab itu, Atta Halilintar enggan ambil pusing terkait komentar netizen yang menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

Dia lebih memilih mendoakan istri serta keluarganya diberi kebaikan oleh sang pencipta.