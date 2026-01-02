JPNN.com - Otomotif - Mobil

Audi Hadirkan S3 Verve Edition dengan Performa Lebih Kuat, Harganya Wow

Jumat, 29 Mei 2026 – 00:02 WIB
Audi Indonesia meluncurkan S3 Verve Edition untuk pasar di Indonesia pada Kamis (28/5). Foto: Audi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Audi Indonesia meluncurkan S3 Verve Edition untuk pasar di Indonesia pada Kamis (28/5).

Kehadiran Audi S3 Verve Edition itu tampil mengejutkan karena memikiki performa buas dan karakter visual yang lebih ekspresif dalam sebuah sedan.

“Hari ini, kami memperkenalkan sebuah performance sedan baru,” ujar Edo Januarko Chandra, Chief Operating Officer, Audi Indonesia dalam siaran persnya, Kamis.

Mobil tersebut memiliki warna District Green yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga identitas yang kuat dan modern.

Dalam berbagai kondisi cahaya, warna itu menghadirkan dimensi yang berbeda: lebih tegas di siang hari, dan memantulkan nuansa sinematik di malam hari.

Mobil itu dilengkapi lampu Matrix LED dengan dynamic lighting signature, yang tetap menghadirkan tampilan tegas dan modern bahkan di kondisi gelap.

Audi S3 edisi spesial itu dirancang secara presisi dengan penggunaan velg 19 inci berdesain 5-Y spoke serta detail visual khas Audi S line yang mencerminkan generasi baru.

Masuk ke dalam kabin, Audi S3 Verve Edition menawarkan panoramic glass roof, SONOS 3D Premium Sound System, Audi virtual cockpit plus, ambient lighting package plus, serta interior bernuansa sporty-luxury yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kemewahan.

