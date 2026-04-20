Audi Menjalin Kemitraan Kuat dengan SAIC Motor

Senin, 20 April 2026 – 06:54 WIB
Audi Menjalin Kemitraan Kuat dengan SAIC Motor - JPNN.COM
SUV Listrik - Audi E7X. Foto: audi

jpnn.com - Langkah Audi memutuskan menggandeng SAIC Motor sebagai upaya perusahaan memperkuat pijakannya di pasar otomotif China.

Kemitraan strategis itu berfokus pada pengembangan kendaraan listrik generasi berikutnya serta teknologi digital mutakhir.

Pabrikan asal Jerman itu membangun Pusat Inovasi & Teknologi AUDI di Shanghai.

Baca Juga:

Fasilitas tersebut akan dipimpin langsung oleh Audi AG dan difokuskan untuk merancang solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen setempat.

Fokus utamanya mencakup elektrifikasi cerdas hingga teknologi kendaraan terhubung.

Audi dan SAIC akan mengembangkan kabin pintar berbasis kecerdasan buatan, serta sistem bantuan pengemudi canggih yang dirancang khusus untuk segmen premium.

Baca Juga:

Dari sisi produk, kemitraan juga akan melahirkan empat model baru berbasis platform Advanced Digitized Platform (ADP) generasi terbaru.

Model-model tersebut akan memperluas lini kendaraan Audi yang selama ini dipasarkan secara eksklusif di China, melalui usaha patungan yang dibentuk pada 2024.

Langkah Audi memutuskan menggandeng SAIC Motor sebagai upaya perusahaan memperkuat pijakannya di pasar otomotif China.

BERITA AUDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
