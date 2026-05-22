Audi Q Series Terbaru Siap Bikin Kejutan di Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Babak baru lini SUV premium Audi Q-Series segera dimulai di Indonesia. Perusahaan memberi sinyal bakal menghadirkan model terbaru.

Kehadiran model anyar itu diklaim membawa desain yang lebih progresif, karakter sporty yang semakin kuat, hingga teknologi generasi terbaru khas Audi.

Tak ketinggalan, sistem penggerak quattro yang menjadi identitas pabrikan asal Jerman tersebut tetap dipertahankan untuk menghadirkan sensasi berkendara presisi.

Chief Operating Officer Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra mengatakan lini Q-Series selama ini dirancang menjawab kebutuhan mobilitas premium yang berbeda-beda.

Menurut dia, setiap model memiliki karakter tersendiri, mulai dari kendaraan urban, SUV keluarga, hingga model flagship dengan performa tinggi.

Meski begitu, seluruhnya tetap membawa DNA Audi yang sama.

“Melalui lini Q-Series, Audi menghadirkan karakter kendaraan premium yang berbeda di setiap modelnya."

"Namun, seluruhnya tetap membawa DNA Audi yang sama, yaitu pengalaman berkendara yang presisi dan menghadirkan rasa percaya diri melalui teknologi quattro,” ujar Edo.