JPNN.com - Otomotif - Mobil

Audi Setop Sementara Penjualan 9 Model Ini

Jumat, 02 Januari 2026 – 10:47 WIB
Audi Setop Sementara Penjualan 9 Model Ini
Audi Q6 e-tron. Foto: audi

jpnn.com - Audi mengumumkan kampanye penarikan kembali (recall) hampir 28.000 unit kendaraan model 2025.

Kendaraan yang ditarik karena potensi masalah pada sabuk pengaman belakang yang dinilai berisiko, terutama bagi keselamatan anak.

Mengacu pada keterangan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), recall mencakup beragam model, mulai dari sedan hingga SUV listrik terbaru Audi.

Daftarnya meliputi A5, S5, A6, A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron, hingga SQ6 Sportback e-tron.

Masalah utama terletak pada fungsi pengunci otomatis sabuk pengaman belakang.

Dalam kondisi tertentu, pengunci ini berpotensi gagal bekerja saat kursi anak dipasang menggunakan sabuk pengaman.

Akibatnya, sabuk masih bisa terentang melebihi batas yang diizinkan meski sudah terkunci.

Situasi tersebut membuat kursi anak tidak terpasang optimal dan meningkatkan risiko cedera bila terjadi benturan.

