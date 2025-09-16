Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Audiensi Bersama PWI Riau, Kapolda Sampaikan 3 Program Pro Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Selasa, 16 September 2025 – 21:52 WIB
Audiensi Bersama PWI Riau, Kapolda Sampaikan 3 Program Pro Pelestarian Budaya dan Lingkungan - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan 3 program unggulan yang pro kepada pelestarian budaya dan lingkungan. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan kembali komitmen Polri sebagai pelayan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi dan silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Selasa (16/9/2025).

“Kami selalu hadir melayani masyarakat di setiap waktu dan saat dibutuhkan,” ujar Herry di hadapan jajaran pengurus PWI Riau.

Kapolda menyampaikan bahwa Polda Riau saat ini gencar menjalankan berbagai program pelayanan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pelosok desa.

Beberapa program inovatif tersebut di antaranya:

Tim Raga (Rabu Anti-Geng dan Anarkisme), unit patroli bermotor trail yang siap meluncur ke daerah rawan kriminalitas.

Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat), sebagai bentuk kehadiran Polri lebih dekat dengan masyarakat.

Command Center RADAR (Responsif, Akuntabel, Dedikatif, dan Akurat), yang mampu merespons cepat laporan masyarakat, termasuk aduan melalui media sosial.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan kembali komitmen Polri sebagai pelayan masyarakat.

