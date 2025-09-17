Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rabu, 17 September 2025 – 20:26 WIB
Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi - JPNN.COM
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi (empat dari kiri) menyambut hangat kedatangan rombongan Pemkab Musi Banyuasin yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Muba H Ardiansyah, Senin (15/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemkab Muba

jpnn.com, JAKARTA - Tim dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) melaksanakan audiensi ke Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (15/9).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyambut hangat kedatangan rombongan Pemkab Muba yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Ardiansyah.

Hadir juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba Herryandi Sinulingga, Kabid Transmigrasi Muba Fanfani Syafri, Kepala UPTD Transmigrasi, Yudi Kartika, dan Head of Government Relation PT Hindoli Henry Suranta Sitepu.

Baca Juga:

Seusai disambut Wamentrans, kegiatan Tim Pemkab Muba berlanjut dengan rapat teknis bersama pejabat tinggi Kementrans, seperti Nirwan Ahmad Helmi (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi), Widaryanto (Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi), dan Rajumber Prihatin (Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).

Dalam kesempatan ini, Bupati Musi Banyuasin HM. Toha Tohet diwakili H. Ardiansyah menyampaikan Pemkab Muba mengusulkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi UPT Air Balui-Jud Nganti.

Proposal tersebut telah diterima secara resmi dan tercatat di Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi pada tanggal yang sama.

Baca Juga:

Selain itu, Pemkab Muba juga mengajukan permohonan pencermatan lokasi terkait lahan yang dimohonkan PT Hindoli.

Langkah ini diambil untuk memastikan kejelasan status lahan, apakah termasuk dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi.

Pemkab Muba mengusulkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi UPT Air Balui-Jud Nganti saat audiensi dengan Kementrans

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkab Muba  musi banyuasin  Kawasan Transmigrasi  Toha Tohet  Transmigrasi  Pembangunan 
BERITA PEMKAB MUBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp