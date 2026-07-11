Audisi Bebelac Little Star 2026 Resmi Dibuka, Yuk Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - Setiap anak terlahir dengan keunikan dan potensi yang berbeda. Keberanian untuk mencoba, mengembangkan kreativitas, tampil, dan mengekspresikan diri merupakan bagian penting bagi anak.

Orang tua seringkali membutuhkan dukungan untuk membantu anak membangun rasa percaya diri dan mengembangkan bakatnya.

Talker Research yang menunjukkan 64 persen orang tua khawatir anaknya belum mencapai potensi terbaiknya, 66 persen mengkhawatirkan tumbuh kembang anak, dan 92 persen ingin memberikan kesempatan terbaik agar anak dapat berkembang secara optimal.

Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor Dinilai Jadi Kunci Atasi Darurat Kesehatan Mental Anak

Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF juga menyebutkan dalam Early Childhood Development: UNICEF Vision for Every Child (2023), bahwa nutrisi yang baik dan stimulasi sejak dini merupakan fondasi penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak serta membantu si Kecil mencapai potensi terbaiknya.

Oleh karena itu, selain memenuhi kebutuhan nutrisi, anak juga membutuhkan stimulasi dan kesempatan untuk bereksplorasi agar dapat tumbuh menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan cerdas sosial.

Psikolog Klinis dan Keluarga, Pritta Tyas, M.Psi, setiap anak memiliki potensi yang unik.

Baca Juga: 5 Manfaat Kentang untuk Tumbuh Kembang Bayi

Namun, potensi tersebut perlu didukung melalui lingkungan yang positif, kesempatan untuk bereksplorasi, serta pendampingan dari orang tua.

"Rasa percaya diri dan kemampuan anak tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui pengalaman yang bermakna sejak dini,” ujar Pritta.