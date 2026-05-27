Audisi Miss Indonesia 2026 Resmi Dimulai, Berikut Jadwal Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Audisi ajang kecantikan bergengsi, Miss Indonesia 2026 sudah mulai berjalan di kota pertama, Jakarta pada 23-24 Mei 2026.

Rangkaian audisi Miss Indonesia edisi 20th itu dilanjutkan ke kota berikutnya yakni di Bali dengan format Special Hunt pada 4 Juni 2026.

Kemudian, berlanjut ke Surabaya pada 6-7 Juni 2026, Special Hunt di Semarang pada 11 Juni 2026, Yogyakarta pada 13–14 Juni 2026, dan ditutup dengan audisi DKI Jakarta #2 pada 20–21 Juni 2026.

Audisi Miss Indonesia di Jakarta dipenuhi oleh peserta perempuan yang menampilkan berbagai bakat dan talenta.

Antusiasme juga tampak dari kepercayaan diri peserta saat menunjukkan kualitas di hadapan para juri.

Salah satu peserta audisi di Jakarta, Karin Manuela mengikuti proses dengan tekad yang kuat.

Dia mengaku tidak putus asa meski harus mengikuti audisi ini untuk yang kedua kalinya.

"Sebenarnya ini tahun kedua. Di tahun 2025 saya sudah pernah mencoba untuk ikut audisi," kata Karin di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.